Sanremo: è morta questa notte Mary Rodenghi, una vita dedicata agli animali randagi

E’ morta questa notte, nella sua abitazione del centro di Sanremo, Mary Rodenghi. Era molto conosciuta nel mondo del volontariato per gli animali e lavorava anche per l’Enpa matuziano.

L’allarme è scattato questa mattina, quando amici e parenti non riuscivano a contattarla. Sono stati chiamati i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118 ma, purtroppo, una volta entrati in casa, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Con lei vivevano molti gatti e un cagnolino, la sua passione da sempre.