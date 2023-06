Un nostro lettore di Sanremo, Roberto Conte, ci ha scritto inviandoci anche alcune foto che riguardano via San Francesco:

“Ho scattato le foto questa mattina presto, passando davanti al palazzo di via San Francesco in cui c'è l'ufficio postale. Per non passare in mezzo a quello schifo, sono sceso dal marciapiede. C'è il cassonetto per la raccolta differenziata a due passi, quello funzionante con la tessera magnetica. Cosa ci vuole a portare la spazzatura a due passi?”