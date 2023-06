Ventimiglia: discariche abusive, maxi controlli. L'Assessore "I cittadini dimostrano di non amare la città"

“Sono in arrivo controlli serrati e sanzioni salate per chi abbandona rifiuti e crea discariche abusive”: ad annunciarlo è l’assessore all’Ambiente Igiene e Nettezza Urbana e Ciclo delle Acque di Ventimiglia, Milena Raco. Da giorni è ormai iniziata un mini retata per lo sgombero di discariche abusive con annessa posa di telecamere per l’identificazione ed il sanzionamento degli evasori ed abusivi.

La notizia peggiore è che, nonostante gli sgomberi e le salate sanzioni gli utenti, ignari dell’abuso commesso, continuano imperterriti a scaricare furtivamente sul territorio invece che recarsi in discarica a Bevera, dove troverebbero personale addetto dalle 7 alle 13 dal lunedì al sabato, per uno scarico totalmente gratuito.

“Sono assolutamente per la linea dura – dice Milena Raco – ed è inutile lasciare una città allo sbando senza regole. Per questo ringrazio il comando della Polizia Locale che mi assiste ogni giorno per sanzionare i recidivi e per gli indisciplinati che nonostante il divieto di sosta in loco nelle 48 ore precedenti, impediscono di ultimare i lavori di sfalcio erba e lavaggio con sanificazione preventivato da giorni”.

Il neo assessore Raco, con un’azione mirata sul territorio e una costante presenza, monitora quotidianamente la situazione ed annuncia la retata in arrivo a breve, che vedrà coinvolte le frazioni e le zone marginali della città, attualmente nel degrado a causa dell’inciviltà dimostrata da cittadini e vicini di passaggio che scaricano materiali speciali ed ingombranti sul nostro territorio.

“Purtroppo senza la collaborazione dei cittadini e grazie alla comprovata inciviltà – termina l’Assessore - i ventimigliesi stanno dimostrando di non amare la città, nascondendosi dietro ad attacchi continui all’amministrazione ed alla società che gestisce l’appalto”.