Sanremo, inclusione socio-lavorativa: ecco l’avviso pubblico di manifestazione di interesse

E' stato pubblicato sul sito web del comune di Sanremo l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per individuare persone da inserire nei percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa per la formazione e l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio socio-economico e a rischio di esclusione sociale.

Nell’avviso sono indicati gli adempimenti relativi ai percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa e i requisiti da possedere per presentare la domanda.

I soggetti del Terzo Settore e gli operatori economici in possesso dei requisiti possono manifestare interesse facendo pervenire l’istanza di partecipazione e la dichiarazione unica (allegata all’avviso), corredata da fotocopia del documento di identità entro e non il 30 giugno 2023, esclusivamente tramite pec all’indirizzo: comune.sanremo@legalmail.it. La durata massima dei percorsi è di 24 mesi.

“L’obiettivo – dichiara l’assessore alle politiche sociali e servizi alla persona Costanza Pireri - è quello di sostenere progetti integrati per l’inclusione attiva, che rendano accessibile e continuativa la dimensione del lavoro per quelle persone in condizione di svantaggio economico. Tale progetto pone in essere le linee di indirizzo regionali finalizzate all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”.