Sanremo: bimbo rimane chiuso in casa, pronto intervento della Polizia nella zona del mercato

Bimbo di tre anni rimane chiuso in casa e viene salvato dagli agenti del Commissariato di Sanremo, che ieri erano in servizio nei pressi del locale mercato settimanale del martedì.

I poliziotti, nel corso della mattinata, sono stati avvicinati da un uomo straniero che, particolarmente agitato, segnalava loro che il figlio era rimasto inavvertitamente chiuso all’interno della loro abitazione. La paura dell’uomo, visibilmente in preda al panico, era quella che il bambino potesse cadere dalla finestra dell’appartamento.

Gli agenti sono intervenuti e, mentre uno monitorava la finestra dell’abitazione per accertarsi che il bambino non vi si sporgesse, l’altro raggiungeva velocemente il terzo piano dello stabile dove era presente anche la madre, invitata a mantenere calmo il bambino.

Dopo alcuni tentativi l’agente ha aperto la porta dell’appartamento, liberando così il piccolo che si è gettato immediatamente tra le braccia dell’agente che lo ha consegnato alla madre.

Accertato che, nonostante il grande spavento, sia il bambino che i suoi genitori erano in buono stato di salute e non necessitavano di intervento medico, gli agenti hanno lasciato la famiglia, grata per il tempestivo aiuto.