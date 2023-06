Immigrazione clandestina a Ventimiglia: controllo interforze nel pomeriggio, il bilancio

Nel pomeriggio controllo straordinario interforze a Ventimiglia contro l'immigrazione clandestina. Venti gli stranieri controllati dalle pattuglie della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Dai controlli è emerso che: due persone sono state invitate ex art. 15 T.U.L.P.S per definire la propria posizione presso gli Uffici di polizia; due saranno accompagnati presso il C.P.R.; quattro sono stati destinatari di ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale; uno denunciato per furto e riammesso in Francia; uno sottoposto a misura cautelare.



Il servizio, determinato in sede di C.O.S.P. presieduto dal Prefetto Valerio Massimo Romeo, è il risultato dell’attenzione rivolta alla città frontaliera ed in particolar modo al fenomeno migratorio. Si tratta di un attento monitoraggio delle zone del centro cittadino che presentano maggiori criticità quali la stazione ferroviaria, i giardini del centro nonché tutte le altre zone ove i migranti stazionano regolarmente.





Il controllo sul territorio aveva come obiettivo anche di evitare lo stazionamento in rifugi estemporanei, oltre a prevenire reati in città, garantendo così l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore rende noto che "Il servizio è stato integrato dalla partecipazione del Reparto Prevenzione Crimine Liguria come ulteriore rinforzo da utilizzare a Ventimiglia per garantire l’efficace sistema di controllo del territorio".