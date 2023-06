Ventimiglia: ancora una fumata nera ieri per la presidenza del consiglio, confermata la costituzione del gruppo 'Cambiamo'

Il giorno del primo Consiglio comunale di Ventimiglia è arrivato e, al momento secondo le classiche voci di corridoio, non sarebbe stato trovato un accordo tra i partiti per la carica della presidenza del Consiglio.

Nella tarda mattinata è prevista una nuova riunione ma, sulla carta, sembra che il voto segreto di questa sera si preannuncia particolarmente caldo, visto che i nomi in gioco sono sempre gli stessi con la novità (oggi confermata) della formazione di un gruppo in Consiglio che non era previsto in precedenza. Si tratta di ‘Cambiamo’, il movimento politico del Presidente della Regione Giovanni Toti che sarà composto da Matteo Ambesi e Roberto Parodi.

Sul tema legato alla presidenza dell’assise bisognerà capire con chi si schiererà la maggioranza dei consiglieri, visto che sul tavolo ci sono sempre Roberto Parodi (lista ‘Frontalieri’ ora confluito in ‘Cambiamo), il suo nuovo compagno di partito Matteo Ambesi e lo Giovanni Ascheri di Forza Italia. Leggermente più indietro Roberto Nazzari (Lega).

A meno di un accordo in extremis, con la riunione che inizierà tra poco, si dovrà attendere la votazione del presidente del Consiglio. Una decisione che si preannuncia particolarmente importante in chiave politica.