Imperia: era in auto con 200 grammi di hashish, 38enne arrestato in centro dai Carabinieri

I carabinieri di Imperia hanno arrestato in flagranza di reato un italiano di 38 anni per detenzione di droga. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti specifici, è stato controllato dai carabinieri mentre, a bordo della sua auto ed in compagnia di un coetaneo, stava raggiungendo il centro cittadino.

Uno dei due è stato trovato in possesso di ben duecento grammi di hashish, nascosti nei pantaloni, mentre l’altro aveva un grammo e mezzo di cocaina.

Per il primo sono quindi scattate le manette e, dopo le formalità, è stato accompagnato a casa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della 'direttissima' che dovrebbero tenersi nelle prossime ore, mentre il secondo uomo è stato segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale.

Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire a chi e dove era destinato lo stupefacente.