Imperia: progetto definitivo per la variante dell'Aurelia Bis, lunedì prossimo 'Question Time' del PD

I consiglieri comunali di opposizione del PD (Edoardo Verda, Laura Amoretti e Deborah Bellotti) interverranno nel prossimo ‘Question time’ di lunedì in relazione alle problematiche dell’Aurelia Bis.

Già nel 2021 il PD aveva presentato una Mozione, con la quale si impegnava il sindaco e la Giunta ad attivarsi con il Commissario Straordinario governatìvo incaricato all'esecuzione della variante, per proporre di recepire la quella migliorativa per l'abitato di Imperia est e Borgo di Oliveto, predisposta dalla Regione Liguria.

“Dall’approvazione della mozione – evidenzia il gruppo del PD - sono intercorsi incontri tra il sindaco e il commissario straordinario del governo in merito al progetto preliminare e molti cittadini hanno espresso grande preoccupazione in merito al progetto definitivo di Anas presentato dal Commissario Straordinario nel marzo 2022”.

Il gruppo ha chiesto quindi di aggiornare il Consiglio comunale sull'esito degli incontri e delle attività effettuate con il Commissario Straordinario del Governo, segnatamente come dovranno essere le modalità attuative previste dall’Amministrazione comunale quali le varianti migliorative anche sotto il profilo di rischio idrogeologico, come il caso dell'Emilia-Romagna, in particolare quelle relative ai borghi Prino, Caramagna e Oliveto, la zona Baite nonché l'area verde dello svincolo autostradale di Imperia Est.

Il gruppo chiederà anche di portare a conoscenza i termini ed il valore, che viene ritenuto sottostimato, dei relativi indennizzi previsti ad almeno 340 titolari delle proprietà private, che figurano nell'elenco ditte oggetto di esproprio forzato ovvero nel provvedimento amministrativo del Comune, in corso di emanazione, attuabile con atto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio provvisorio o definitivo, tenuto conto del termine prossimo a fine giugno 2023 quale data fissata pubblicamente dal Commissario Straordinario nel noto e puntuale crono programma per la presentazione conclusiva del progetto al sindaco.