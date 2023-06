L’app Junker arriva anche nel bacino ventimigliese

In occasione dell’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata, gestito dalla società Teknoservice Srl, è stata predisposta l’attivazione dell’applicazione, per smartphone o web, Junker. Si tratta di un’app innovativa che, nei 18 Comuni gestiti da Teknoservice, offre informazioni geolocalizzate, aggiornate, complete e immediatamente accessibili sulla raccolta differenziata.

Particolarmente interessante è la sua funzione principale, ovvero la possibilità di scannerizzare qualsiasi prodotto con la fotocamera del telefono e scoprire il suo giusto conferimento. Tale funzione permette anche di riconoscere le singole componenti dell’oggetto che stiamo buttando, in modo da cancellare ogni possibile dubbio.

Ma la vera novità sono le informazioni specifiche che fornisce per ogni singolo Comune riguardo il servizio di raccolta differenziata. Attraverso l’app, infatti, è possibile segnalare eventuali disservizi nel sistema di raccolta e consultare il calendario in quei Comuni dove è previsto il servizio del porta a porta. In alternativa, nei Comuni che utilizzano le ecoisole per conferire i rifiuti, sarà possibile scoprire la loro geolocalizzazione, oltre che quella dei cestini per i rifiuti speciali, come oli esausti, farmaci e pile. Infine, è possibile avere informazioni generali sui servizi extra attivi, come la prenotazione del ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio, e sui centri di conferimento.

Attualmente i Comuni già attivi sono: Ventimiglia, Seborga, Rocchetta Nervina, Dolceacqua, Camporosso, Vallebona, Isolabona e Soldano. Verranno attivati nei prossimi giorni anche Castelvittorio, Apricale e Olivetta San Michele.

Con Junker e Teknoservice, far la raccolta differenziata non è mai stato così semplice!