Dermatologia oncologica

Quando parliamo di d ermatologia oncologica come tutti possiamo immaginare parliamo di un argomento davvero molto delicato che non è facile trattare con un articolo perché stiamo parlando di diagnosi e il trattamento dei tumori cutanei che da una parte possono essere benigni ma anche maligni e quest'ultime sono quelle che richiedono un'attenzione una cura e attenzione particolare come sappiamo.

Questo perché ci sono varie patologie cutanee oncologiche che hanno varie cause e vari fattori di rischio così come varie modalità di diagnosi e anche trattamenti in base a quello.

Ad esempio un tumore molto pericoloso come tumore cutaneo è il melanoma perché lo stesso semplicemente può diffondersi rapidamente nelle varie parti del corpo se non viene trattato tempestivamente.

Così come potremmo anche parlare del carcinoma a cellule squamose e carcinoma cellule basali che sono meno pericolose ma comunque insidiosi perché si espandono a livello locale,e causano danni anche alle parti del corpo circostante.

Teniamo presente che poi ogni caso e ogni paziente hanno una storia diversa per quanto riguarda la loro storia clinica e per quanto riguarda anche dei casi che sono avvenuti in famiglia di questo tipo di tumori, e comunque tra i vari fattori di rischio ci sono l’esposizione ai raggi UV del sole per quanto riguarda il melanoma e altri tumori cutanei.

Mentre per quanto riguarda gli altri fattori di rischio è chiaro che ci può essere per esempio una predisposizione genetica o l'età avanzata o l'immunodeficienza o la pelle chiara.

Per quanto riguarda la diagnosi di questi tumori cutanei ci sono vari esami come le analisi del tessuto come la biopsia e come la dermatoscopia.

E ad esempio rispetto a quest'ultima parliamo di una tecnica non invasiva che utilizza una lente di ingrandimento per eliminare la pelle per vedere lesioni sospette, mentre quando parliamo di biopsia perché parliamo di prelevare un tessuto della lesione, così poi analizzarlo al microscopio e poi ci sarà questa analisi del tessuto che viene effettuata per capire se parliamo di tumore benigno oppure maligno.

Per quanto riguarda i vari tumori cutanei ci sono vari tipi di trattamenti

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte per quanto riguarda i vari tumori cutanei possibili sono vari tipi di adattamento dipendendo dalla situazione specifica e in generale un trattamento prevede una rimozione chirurgica del tumore con terapie aggiuntive eventuale come la radioterapia e chemioterapia.

Oppure in certi casi ci può essere una terapia mirata o un’ immunoterapia e altre opzioni di trattamento,ed è sempre comunque importante il trattamento tempestivo e una diagnosi precoce e questo vale per qualsiasi tipo di tumore, e non solo per il tumore della pelle.

Così come è chiaro che sempre è molto importante la prevenzione,e quindi bisogna ridurre l'esposizione ai raggi del sole soprattutto durante le ore più quadrate della giornata e utilizzare creme solari protettive così come cappelli e abiti protettivi quando siamo all'aperto.

Oltre al fatto che se vediamo delle macchie strane sulla nostra pelle dobbiamo subito andare dal nostro dermatologo di fiducia senza perdere tempo.