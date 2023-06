Vino, vice presidente Alessandro Piana “Iniezione di liquidità per gli investimenti in cantina”

Via libera in Giunta, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana, al bando da circa 90mila euro per gli investimenti in cantina delle aziende vitivinicole nella campagna annuale 2023/2024.

“Una iniezione di liquidità che punta sull’innovazione – spiega il vice presidente Piana - utile per l’acquisto di macchine, attrezzature, contenitori per i vari passaggi della produzione dalla vinificazione alla commercializzazione. Sono stabiliti criteri maggiorati di aiuto per le micro-piccole imprese, in modo da poter valorizzare il territorio secondo criteri di proporzionalità, senza lasciare indietro nessuno, semmai favorendo quella ricchezza di proposte che caratterizza straordinariamente la nostra regione. Anche per questo il limite minimo di spesa per poter presentare la domanda è di 2500 euro, quello massimo è di 30 mila euro”.

Le domande sono aperte sino al 31 luglio 2023 , mentre gli investimenti ammessi potranno essere realizzati entro il 30 giugno del 2024. “Nella scorsa tornata della campagna 2022/2023 – conclude il vice presidente Piana – sono state ammesse a finanziamento 31 domande per circa 185mila di contributo concesso. Siamo vicini alla fine lavori del 1 agosto che, con la presentazione della documentazione correlata da parte dei beneficiari, darà diritto al pagamento. Siamo sicuri che anche quest’anno la risposta sarà largamente positiva, e nel caso incrementeremo nuovamente le risorse a disposizione”.

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito web regionale e su agriligurianet.it.