Sanremo: recinzione e fondo anti shock in pessimo stato al Sud-Est, Interpellanza di Luca Lombardi

Il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi, ha presentato una Interpellanza urgente al sindaco e alla Giunta, in relazione alle molte segnalazioni da parte di cittadini sulle condizioni del parco giochi al Sud-Est, in corso Salvo D’Acquisto.

“Già nel mese di marzo – dice Lombardi - avevo depositato un interpellanza sulle pessime condizioni in cui versava l’area e che ad oggi nessuno è intervenuto al fine di porre soluzione al problema. L’incuria dell’area giochi è evidenziata dalle pessime condizioni in cui versa il fondo anti shock ma anche da quello delle reti che ne delimitano l’area, che sono un grave pericolo per i bambini che ne frequentano l’area”.

Il consigliere di opposizione chiede un intervento immediato di messa in sicurezza delle reti di recinzione dell’area giochi al Sud-Est, per preservare l’incolumità dei frequentatori e anche una tempistica di intervento per ripristinare il fondo anti-shock del parco giochi.