Ventimiglia: incidente sul monte Grammondo, il cordoglio del sindaco Di Muro

L'amministrazione comunale di Ventimiglia, per voce del sindaco Flavio Di Muro, è intervenuta in serata per esprimere le condoglianze per l'incidente costato la vita a tre uomini questo pomeriggio sul monte Grammondo.

Il messaggio dell'amministrazione comunale

Il Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, unitamente a tutta l’Amministrazione comunale, desidera porgere le più sentite condoglianze alle famiglie di Tiberio Ghelardini e Leonardo Sensitivi, Assistenti Amministrativi dell’Istituto Geografico Militare, e di Michele Pellegrino, Appuntato della Guardia di Finanza, tragicamente deceduti in servizio questa mattina sulle alture di Ventimiglia.

L’Amministrazione desidera esprimere vicinanza e porgere, inoltre, i migliori auguri di pronta guarigione al funzionario del Ministero della Difesa, Simone Bartolini, ricoverato in questo momento all’Ospedale Santa Corona, anch’egli coinvolto e rimasto ferito nell’incidente.