Unione Popolare della provincia di Imperia, nell'ambito della campagna per il salario minimo in Italia "Almeno 10 euro" l'ora, organizza una serie di banchetti per la raccolta firme per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare.

I banchetti si terranno a partire da sabato 17, tutti i sabati dei mesi di giugno e luglio, in via san Giovanni dalle 9.30 fino alle 13.