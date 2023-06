Sanremo: inchiesta sulla combine al 'Punto e Banco', il sindacato Ulas ringrazia le forze dell'ordine

Il sindacato Ulas del Casinò di Sanremo ringrazia, a nome di tutti i lavoratori, gli organi competenti che hanno avuto un ruolo fondamentale nella recente inchiesta riguardante la frode subita dall’azienda.

L’organizzazione sindacale auspica, alla fine dei vari iter processuali, che dove venga confermata una responsabilità oggettiva vi siano provvedimenti esemplari al fine di scongiurare altri episodi che mettano a repentaglio il nome e la credibilità della casa da gioco matuziana: “Al tempo stesso – dice il sindacato - intendiamo sottolineare che tra le persone coinvolte non ve ne è nemmeno una facendo parte del ruolo giochi, in altri termini nessun croupier. Le prime segnalazioni peraltro, rivolte alla dirigenza, sono arrivate proprio dai lavoratori del ruolo giochi che in virtù della loro esperienza avevano notato qualche anomalia”.