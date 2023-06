Sanremo: ricevuti in Comune dieci nuovi agenti di polizia locale che hanno preso servizio nei giorni scorsi

Sono stati ricevuti questa mattina dal sindaco Alberto Biancheri, dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande e dall’assessore al personale Silvana Ormea i 10 nuovi agenti di polizia locale che hanno preso servizio nei giorni scorsi.

Accompagnati dal comandante del corpo, Claudio Frattarola, dal vicecomandante Fulvio Asconio e dal primo commissario Erica Biondi Zoccai, i nuovi agenti hanno ricevuto l’augurio di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale.

“L’assunzione di nuovi agenti – commenta il sindaco Alberto Biancheri – si inserisce nell’impegno costante di questi anni teso a rinnovare e rilanciare il corpo di polizia locale che, nel contempo, ha visto ampliare anche il suo raggio d’azione sul territorio. Grazie ai nuovi 10 agenti, sarà possibile effettuare azioni di prevenzione e controllo ancora più efficaci, nonché incrementare il contrasto a tutti quei fenomeni responsabili del degrado e del disordine in città. Il corpo di polizia locale si rinforza così in previsione di un periodo particolarmente delicato come quello estivo che vede l’arrivo a Sanremo di molti turisti”.

Aggiunge il presidente del Consiglio comunale: “L’assunzione di questi nuovi 10 agenti rappresenta un potenziamento dell’organico, in continuità con quelli precedenti, per garantire un maggiore controllo durante i mesi estivi e sino alla prossima edizione del Festival. La sicurezza resta uno dei temi prioritari dell’amministrazione, tanto che si continua ad investire nell’ampia rete di videosorveglianza della città, in particolare per mantenere in piena efficienza le apparecchiature. Una manutenzione necessaria anche per assicurare la migliore qualità delle immagini fornite dalle 379 telecamere dislocate sul territorio. Inoltre, stiamo valutando l’eventuale ulteriore implementazione della rete. Ricordo infine il sistema SOS in funzione lungo la pista ciclopedonale, a tutela dei cittadini e dei turisti”.

Conclude l’assessore al personale Silvana Ormea: “Due agenti sono stati assunti a tempo indeterminato, otto a tempo determinato. Quelli con contratto stagionale rimarranno in servizio sino al 28 febbraio 2024. Queste assunzioni sono state effettuate utilizzando la graduatoria scaturita dal concorso in profilo di agente della polizia locale realizzato dal Comune di Sanremo durante il 2022. In tal modo è possibile rinforzare l’organico della polizia locale, continuando così ad investire sulla sicurezza, in particolare in previsione della stagione estiva. Ai nuovi agenti l’augurio di buon lavoro”.