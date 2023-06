Diplomazia, incontro tra ambasciatori nel Principato di Monaco

A Monaco, oggi, Isabelle Berri-Amadei, consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e Cooperazione, ha ricevuto, durante un pranzo organizzato presso l'Hôtel Hermitage S.E.M., Khondker M. Talha, ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Bangladesh, S.E. Ulambayar Nyamkhuu, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Mongolia, S.E. Stéphane Dion, ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Canada e S.E. Gulsara Arystankulova, ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Kazakistan.

L'ambasciatore del Bangladesh in Francia e delegato permanente presso l'Unesco, S.E. Khondker M. Talha ha ricoperto la carica di amministratore delegato dell'ala dell'Asia orientale e del Pacifico presso il Ministero degli Affari Esteri a Dacca. È stato anche Capo del Protocollo (2012-2014) e vice alto commissario del Bangladesh a Londra (2014-2018).

Titolare di una laurea triennale in lingue straniere applicate e di una laurea magistrale in Commercio International presso l'Università di Toulouse-II, S.E. Ulambayar Nyamkhuu ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 2010 presso il Dipartimento Europa del Ministero delle Relazioni fuori dalla Mongolia. Attualmente è ambasciatrice della Mongolia in Francia, in Principato di Andorra, in Spagna oltre che in Portogallo e anche delegato permanente della Mongolia con l'Unesco.

Stéphane Dion ha studiato all'Università di Laval prima di ottenere un dottorato in sociologia dall'Istituto di studi politici di Parigi. Entrato nel mondo politico nel 1996, ne ha ricoperti diversi incarichi di alto livello in Canada: ministro responsabile per le lingue ufficiali, ministro per intergovernativo prima di diventare ministro degli Affari Esteri del Canada dal 2015 al 2017. Dal 2017 al 2022 è stato ambasciatore canadese in Germania. Oggi è ambasciatore del Canada in Francia e inviato speciale del Primo Ministro presso l'Unione Europeo ed Europa.

Titolare di una licenza di lingua francese presso l'Università di Almaty e di un DESS nelle relazioni dell'Università delle Scienze Umane di Strasburgo, S.E. Gulsara Arystankulova ha moltiplicato le esperienze all'interno delle Ambasciate del Kazakistan in Belgio poi in Francia prima di essere Capo Settore al Centre for Foreign Policy dell'Amministrazione del presidente della Repubblica del Kazakistan dal 2008 al 2019. Dal 2020 al 2022, è stata vicedirettore del dipartimento di politica estera e relazioni dell'Amministrazione del Presidente della Repubblica del Kazakistan.