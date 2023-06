Sanremo: manto stradale in pessime condizioni sul molto del porto vecchio, affondo di Fratelli d'Italia (Foto)

“Quella del manto stradale della banchina all’interno del porto vecchio è una situazione davvero precaria che rappresenta una trappola pericolosa per i pedoni e i mezzi che transitano all’interno dell’area portuale”. Sono le parole del portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Sanremo, Antonino Consiglio, a proposito dello stato di totale degrado dell’asfalto all’interno del porto vecchio della città matuziana.

“Ormai chi transita all’interno del porto - spiega Consiglio - è costretto a far la gimcana tra buche, vere e proprie voragini, e smottamenti: una situazione di degrado e deterioramento che mette in serio pericolo l’incolumità non solo dei pescatori che qui lavorano e dei ristoratori o semplici cittadini che qui vengono ad acquistare il pescato esposto sulle bancarelle ma anche dei tanti turisti per percorrono il molo per godersi il panorama della costa e gli scorci dei pescherecci. E questo stato di degrado, oltre ad essere pericoloso, offre un’immagine non proprio piacevole e attrattiva ai turisti che vengono a visitare la nostra città”.

“Per questo – conclude il portavoce cittadino - mi auguro che quanto prima l’Amministrazione intervenga in attesa del rifacimento del porto,perché, ed è bene ricordarlo, una buona gestione della cosa pubblica si deve occupare non solo delle zone più centrali e frequentate ma anche delle zone un po’ più decentrate ma comunque non meno importanti, sia economicamente che turisticamente, per la nostra città”.