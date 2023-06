Frontale sull'Aurelia tra Imperia e San Lorenzo al Mare: moto coinvolta fugge via

Frontale nel pomeriggio tra Imperia e San Lorenzo al Mare. Stando ai primi dettagli, sembra che oltre alle due auto nella foto ci sia anche un terzo mezzo coinvolto, una moto, forse con targa francese, fuggita dal luogo dell'incidente.



Il bilancio è di quattro persone ferite, in condizioni gravi, trasferite in ospedale nel capoluogo. Sul posto sono intervenute l'automedica con il personale del 118, due ambulanze della croce bianca di imperia e una della croce rossa di Santo Stefano al Mare.



Oltre a loro presenti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli gravemente danneggiati, si tratta di una Porsche Boxster e una Citroen C3. La polizia stradale sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica. Durante le fasi di soccorso erano presenti anche i carabinieri per regolare il traffico che ha subito forti rallentamenti.