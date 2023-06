Un anno di gioco e sport a Civezza: i ragazzi delle scuole dicono 'grazie' a tutte le associazioni

Si è appena concluso un anno scolastico ricco di iniziative che hanno visto coinvolti i piccoli studenti della scuola Primaria di Civezza, tranquillo plesso dell'Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare.

L'edificio che ospita le due pluriclassi non è dei più moderni, ma poco importa ai bambini e alle loro famiglie che sanno apprezzarne i benefici; si gioca tutti insieme, grandi e piccini, nel silenzioso cortiletto da cui si gode di una fantastica vista sul mare e sulle colline circostanti, lontano dai rumori e dai cattivi odori della città. Ogni evento viene accolto con grande entusiasmo dal gruppo variegato di alunni, residenti non solo a Civezza ma anche nei paesi limitrofi, come Poggi, Piani, Dolcedo e San Lorenzo al Mare.

Così è stato per il progetto “Gioco e Sport” che si è svolto, grazie all'appoggio della Dirigente Scolastica Paola Baroni, e alla disponibilità delle maestre, in particolare della maestra Chiara, nei pomeriggi extracurricolari dei mesi appena passati. Si è trattato di un corso gratuito per le famiglie, fatto di attività ricreative e sportive finalizzate a migliorare la consapevolezza nei bambini del proprio benessere psicofisico e dell'importanza del rispetto dei ruoli e delle regole nei giochi e nello sport. Tutto ciò, però, è stato possibile solo grazie agli interventi di esperti esterni che si sono avvicendati offrendo ai bambini “lezioni prova” non solo negli spazi della scuola ma anche nel campetto comunale di Civezza, concesso gentilmente dal sindaco Maria Maddalena Ricca e dell'amministrazione comunale.

Ha iniziato il calendario degli incontri la professoressa Paola Galluzzo che ha svelato ai bambini il mondo affascinante degli origami e dei tangram. Si è passati poi al gioco del Padel con gli istruttori del Circolo Riviera Padel di San Lorenzo al Mare. Sono stati anche insegnati curiosi giochi di ruolo dall'educatrice Claudia della cooperativa sociale L'Ancora si sono cimentati nei giochi degli scacchi grazie alla disponibilità di Omar. Si è anche praticata la pallamano, con l'istruttrice Patrizia, della San Camillo Pallamano Imperia, e c'è stata una lezione di judo con l'allenatrice Federica, dell'associazione Judo Corsaro di Imperia e San Lorenzo al Mare. Si è terminato con la danza latina sportiva di Deborah, della Imperia Dance.