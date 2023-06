Imperia, anche uno stand dei Carabinieri alla manifestazione 'Mercatoretrò' in calata Anselmi (foto)

È presente anche uno stand dei Carabinieri alla Fiera che ha luogo in questi giorni a Calata Anselmi di Porto Maurizio.

Oltre ai veicoli impiegati nel 12° Raid della Riviera dei Fiori, infatti, sarà possibile visionare anche i mezzi e gli equipaggiamenti in dotazione alle pattuglie dei Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia, in particolare: la Alfa Giulia, dotata di cellula unipersonale per il trasporto del detenuto ed eventuale posto per un terzo militare; le moto Aprilia Caponord; le Ducati Multistrada, mezzi tutti in dotazione all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Imperia ed inoltre le E-Bike elettriche 'Italwin – Travel Adventure Man e Unisex 28', di recente assegnazione al Comando Stazione di Imperia.

Lo stand prevede anche una parte dedicata ai Carabinieri Forestali dove sono esposti alcuni oggetti che richiamano le peculiarità del loro specifico settore di impiego che prevede tra l’altro la salvaguardia dell’ambiente e la salvaguardia delle specie animali a rischio di estinzione.