Aurigo: fontanella non eroga acqua, il sindaco Angelo Arrigo risponde in rima ad un suo concittadino

Ieri ad Aurigo è comparso un cartello anonimo fissato su una fontanella pubblica nei pressi del santuario di Sant'Andrea che lamenta la mancata erogazione di acqua.



Il sindaco informa che l'alimentazione della fontanella, per fattori tecnici, è collegata al troppo pieno dell'acquedotto comunale per cui non assicura una costante alimentazione, ma non ha perso l'occasione per rispondere... in rima! Ne è nata una divertita reazione negli abitanti che hanno scoperto una inaspettata vena poetica del nuovo primo cittadino.