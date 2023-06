Arrivata la certificazione in lingue straniere per gli alunni della scuola secondaria di Riva Ligure e di San Lorenzo al Mare

Cinquanta alunni della scuola secondaria di Riva Ligure e di San Lorenzo al Mare hanno ricevuto ieri le certificazioni linguistiche attestanti un buon livello A1 e A2 dell'inglese e del francese. Si tratta della chiusura di un percorso seguito con assiduità dalle classi prime, seconde e terze e con impegno dalle insegnanti.



La conoscenza delle lingue straniere rientra nel Quadro Comune Europeo di riferimento. “Siamo riuscite con nostra grande soddisfazione anche quest'anno - dicono le professoresse Giulia Alberti, Elena Feretti e Cinzia Vassallo – ad offrire una serie di lezioni preparatorie agli esami Key for Schools e Delf Scolaire facendoci affiancare da esperti madrelingua inglesi, americani e francesi. I risultati per i nostri ragazzi sono stati sorprendenti".



"Non meno importante è il fatto che i corsi e gli esami stessi siano stati completamente gratuiti per le famiglie, dal momento che la Dirigente Scolastica Paola Baroni si è adoperata con grande solerzia anche quest'anno per attivare a scuola le iniziative del Ministero dell'Istruzione volte a finanziare i Programmi Operativi Nazionali, PON. Da non dimenticare, infatti, che nel mese di febbraio un altrettanto gruppo numeroso di ragazzi dell'Istituto ha conseguito, senza nessuna spesa, la certificazione europea digitale Eipass Junior dopo aver seguito il corso con le professoresse Adele Gazzano e Silvia Panebianco" - concludono.