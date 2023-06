10 anni di Premio Semeria al Casinò di Sanremo: D'Amicis e Mondadori entrano nell'albo d'oro e ringraziano la città

Rosella Postorino e Carlo D’Amicis sono i due Gran Trofei per la Narrativa del Premio Letterario Internazionale ‘Casinò di Sanremo - Antonio Semeria nell’anno del decennale. Gran Trofeo alla Saggistica a Sebastiano Mondadori per ‘Verità di Famiglia’. Riscrivendo la storia di Alberto Mondadori’ (Ed. La nave di Teseo).

Le interviste

La cerimonia al Teatro dell'Opera del Casinò

A fare gli onori di casa Marzia Taruffi (responsabile dell’Ufficio Stampa-Cultura della Casa da Gioco e Segretario Generale del Premio) con l'aiuto in qualità di moderatore del giornalista, saggista e scrittore Mauro Mazza. Molte le autorità presenti, come: il Prefetto Valerio Massimo Romeo, il Questore Giuseppe Peritore, l'assessore alla cultura di Sanremo Silvana Ormea, il membro del cda della casa da gioco Eugenio Nocita, il presidente del Tribunale Eduardo Bracco, il console onorario di Francia a Ventimiglia Luca Fucini. Numerosi anche i rappresentanti del mondo culturale e più in generale delle case editrici locali. Al tavolo Carlo Sburlati, Marino Magliani, Matteo Moraglia.

"Il Casinò nella propria ragione sociale non ha soltanto gioco ma anche la promozione della cultura. Oggi con il Premio Semeria raggiungiamo un ottimo livello. - ha ricordato Nocita - Il premio è cresciuto e ha visto la partecipazione di scrittori importanti e non solo ma sempre con opere di grande livello che hanno reso difficile il lavoro della giuria. Questo nuovo Cda di cui faccio parte ha nella propria intenzione di favorire sempre più la produzione di cultura"

"Il Premio Semeria ha un albo d'oro notevole e anno dopo anno abbiamo scoperto nuovi scrittori e poeti, grazie all'impegno della giuria tecnica e popolare. - ha ricordato l'assessore Ormea - Il premio è cresciuto tanto così come sono tanti gli autori che vogliono partecipare".

"Incrociando le dita il livello si alza a ogni edizione. - dice Mazza - Essere al numero dieci è un bel traguardo e puntiamo a crescere sia nella parte degli inediti che premiamo oggi sia nella parte poetica che si premia a settembre. È un premio in evoluzione. Ce ne sono tanti ma questo ha qualche sapore in più che viene forse dall'essere a Sanremo, in questa sede e dall'essere in un posto in cui gli autori e anche il presentatore vengono molto volentieri".

I tre Gran Trofei

Per quanto riguarda i tre Gran Trofei di questa decima edizione, Rosella Postorino per il romanzo ‘Mi limitavo ad amare te’ (Feltrinelli) ha partecipato virtualmente alla cerimonia mentre erano presenti in sala: Carlo D’Amicis per l’opera ‘La regola del bonsai’ (Mondadori) e Sebastiano Mondadori per ‘Verità di famiglia. Riscrivendo la storia di Alberto Mondadori’ (La nave di Teseo).

"È una grande emozione, basta scorrere l'albo d'oro per rendersi conto di esser dentro una compagnia importante e prestigiosa come lo è la cornice, il luogo e l'accoglienza. La Regola del Bonsai è questa ambigua regola che mette insieme la cura e la manipolazione. Il bonsai può essere visto come una grande opera d'arte, di contenimento, però può essere vista come manipolazione. Nel libro si viaggia su questa ambiguità per raccontare il nostro rapporto con la memoria. - ha affermato lo scrittore D'Amicis - La città è un luogo mitico, tra il Casinò e il Festival tutti la conoscono. Poi venirci è una emozione in più oltre alle etichette prestigiose che Sanremo si porta dietro per questi luoghi ed eventi particolari, si scopre una città vivace e bellissima".

"Verità e famiglia messe insieme sono un po' un ossimoro, forse è un titolo un po' ironico - racconta Mondadori - è il tentativo di raccontare la storia di un uomo che è stato un grande uomo e invece è stata rimossa dalla cultura ufficiale e forse dalla famiglia stessa. È un grande soddisfazione ricevere questo premio perchè è il riconoscimento di un lavoro. Due mesi fa ho presentato qui il libro e questo è un ritorno lieto. Sanremo è molto bella. La scorsa volta ho fatto una bellissima passeggiata in bicicletta lungo il litorale sono uscito un po' dai cliché del Festival e della Milano Sanremo che per me rimane il mito assoluto".

La giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria ha, inoltre, scelto le terne finaliste che si presenteranno davanti alla Giuria popolare, deputata a decretare la classifica finale.

Qui i finalisti della sezione “Poesia Inedita”:

Egle Migliardi con la silloge “Cappuccetto Rosso diventa grande” (Acqui Terme)

Roberto Negro con la silloge “Lo scrigno dei sogni” (Perinaldo)

Anna Pinizzotto con la silloge “Frammenti di parole” (Torre Grotta Messina)

Menzione d’Onore a Danila Marchi con la silloge “E si attendeva pazienti che arrivasse la fine” (Sanremo)

Menzione della Giuria a Patrizia Martini con la silloge “Esercizi di Stile” (Bologna).

Per la sezione Narrativa Inedita:



Pierpaolo Neggia con “La iena e il portavoce” (Erba Como)

Silvana Roselli “Storia di un uomo senza storia” (Sanremo)

Nicola Tonelli “Storia di uomini e cappelli” (Venezia)

Menzione d’onore a Teodora Oliva per “Donne libere e uguali” (Cosenza)

Menzione della Giuria per Nunzio Festa “Cronofobia” (Lunigiana).

Inoltre da quest'anno entrano nel premio Semeria anche le case editrici. Infatti un riconoscimento è stato assegnato anche a ‘Lo Studiolo’ ed a ‘Philobiblon edizioni’. Due realtà radicate nel territorio per il loro impegno duraturo a sostegno della Letteratura.