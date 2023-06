Fuochi d'artificio a Sanremo: l'appello della LIPU "Stop! Potrebbe causare una strage di animali"

"Sarà una strage di animali", la LIPU della provincia di Imperia lancia un allarme a poche ore dai fuochi d'artificio per la partenza della Giraglia da Sanremo. Il referente provinciale della Lega Italiana Protezione Uccelli, Rudy Valfiorito, ha spiegato quali potrebbero essere i potenziali rischi per tutti gli animali, compresi quelli domestici.

"Siamo in pieno periodo riproduttivo di molte specie di uccelli selvatici che nidificano in città: merlo, cardellino, verzellino, tortora, colombaccio, gabbiano reale, passera d'Italia, rondine, rondone e molti altri. I fuochi pirotecnici terrorizzano questi animali facendogli abbandonare i loro nidi in piena notte e determinando la morte dei piccoli e delle uova. - sottolinea Valfiorito - Anche gli animali domestici potrebbero rimanere terrorizzati e rischiare la vita. Oltretutto gli uccelli che scappano terrorizzati rischiano di avere incidenti andando a sbattere contro cavi sospesi e altri ostacoli che di notte non vedono, oppure rimanendo storditi e disorientati in mezzo alle strade. Altre specie in pericolo sono i pipistrelli, già in forte declino per altri problemi ambientali".