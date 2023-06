Ventimiglia: Vera Nesci si dimette dalla segreteria del PD "Largo ai giovani e alle nuove idee"

“Martedì sera durante il direttivo da me convocato, ho comunicato la mia decisione di dimettermi dalla carica di Segretario del Circolo PD di Ventimiglia”.

Sono le parole di Vera Nesci, che ha così deciso di lasciare la carica del partito. “A prescindere dall'esito delle elezioni amministrative – prosegue - ritengo che si sia conclusa una fase e che si debba ora avviare un nuovo progetto, dando spazio ai tanti giovani presenti nel PD che partecipano attivamente al dibattito politico. Ringrazio il partito e tutti gli iscritti per l'incarico che mi hanno permesso di svolgere in questi due anni”.

“Continuerò adesso il mio impegno per la città come consigliere comunale – termina - con un'attenzione particolare ai temi sociali, che non devono mai essere trascurati”.