Ventimiglia: 'GProgetti in...gioco', le ultime attività della Scuole Primarie di Via Roma e Via Veneto (foto)

Mercoledì 31 maggio tutti i bambini delle Scuole Primarie di Via Veneto e di Via Roma, dai piccoli di prima ai grandi di quinta, hanno partecipato a tante attività sportive, alla presenza dei loro genitori.

"È stato fantastico vederli gareggiare con entusiasmo - spiegano dalla scuola -, incoraggiarsi a vicenda e ‘fare squadra’ rispettando le regole e affrontando le sfide con determinazione e lealtà. Questa iniziativa ha consentito ai bambini di esprimere la loro passione per lo sport, di sviluppare abilità motorie e sociali e di creare un senso di comunità attraverso il gioco. Nella stessa giornata, nel cortile della Primaria di Via Roma, sono stati inaugurati i giochi realizzati dall’Associazione Albintimilium e il murales di ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’, nell’ambito del Progetto ‘Facciamo fiorire il nostro giardino’.

Gli insegnanti, insieme ai loro studenti, hanno anche allestito una mostra ‘a cielo aperto’ presentando tutti i lavori, cartelloni ed elaborati realizzati durante l’anno, dimostrando la crescita e l’impegno dei ragazzi nei vari progetti sviluppati: legalità, civica, salute, arte, musica e progetti di plesso. Le strade e i cortili delle scuole si sono trasformati in veri e propri ‘musei’ catturando l’attenzione dei genitori e invitandoli ad esplorare il mondo dei progetti svolti dai bambini. La mostra è stata un grande successo, non solo per gli studenti ma per tutta la comunità circostante; i cartelloni e gli elaborati hanno rappresentato un ‘testamento’ tangibile dell’apprendimento e dello sviluppo dei bambini durante l’anno scolastico. Lo spazio della legalità era animato dalla prof. Annunziata Venturelli, referente Libera del presidio Hyso Telharaj di Ventimiglia.

Inoltre, grazie a due docenti volontarie della Croce Rossa, Marisa Brugnano e Sara Bagalà, che fanno parte del Comitato di Ventimiglia e del Comitato di Bordighera, i piccoli studenti hanno avuto l’opportunità di imparare alcune tecniche salvavita per affrontare situazioni di emergenza. L’incontro ha dimostrato l’importanza di investire nell’educazione alla sicurezza e alla salute sin dalla tenera età, infatti gli studenti hanno acquisito alcune competenze vitali per la loro protezione e quella degli altri.

Lunedì 5 giugno e Giovedì 8 giugno gli alunni delle classi prime, seconde e terze delle due Primarie e le quarte di Via Roma, guidati dalla docente/esperta Stefania Palladino, si sono esibiti in una spettacolare manifestazione di danza che ha entusiasmato sia i genitori che gli studenti.

L’evento ha creato un’atmosfera di festa e di condivisione, dimostrando il valore educativo e culturale dell’arte nella formazione dei giovani. I piccoli studenti hanno lavorato per settimane, imparando le coreografie e mettendo in pratica le abilità acquisite e i genitori hanno potuto ammirare i progressi compiuti dai loro figli, scoprendo talenti nascosti e apprezzando l’impegno e la dedizione dei loro figli nel prepararsi all’evento.

Alla fine della manifestazione, i genitori sono stati anche invitati a partecipare attivamente, ballando insieme ai loro figli. L’entusiasmo che si è creato durante queste manifestazioni ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le famiglie nel percorso educativo dei bambini e ha rafforzato i legami tra scuola e comunità.

Si ringrazia la Dirigente Scolastica dott. Antonella Costanza, sempre pronta ad iniziative di crescita per i suoi studenti grandi e piccoli, alle fiduciarie di plesso docenti: Rosanna Porcheddu e Stefania Palladino e a tutti i docenti dei due plessi che si sono prodigati per la buona riuscita delle manifestazioni e per essere riuscite a creare un clima di armonia fra i loro studenti, l’Associazione Albintimilium, l’ordine dei dottori fisioterapisti, nella persona di Cristian D’Eusebio per aver curato il progetto ‘La schiena va a scuola’ i volontari della Croce Rossa, Libera e la prof. Annunziata Venturelli.

Grazie all’impegno e alla visione educativa di tutte le persone che lavorano nella scuola e per la scuola, gli studenti hanno l’opportunità di esprimere la propria creatività, sviluppare abilità e costruire una solida identità scolastica".