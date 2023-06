Il Comune di Diano Marina approva il bando per i contributi sugli affitti: fondo da 75 mila euro

Il settore servizi alla persona - servizi sociali del Comune di Diano Marina ha approvato il bando per la concessione di contributi economici per il rimborso degli affitti sostenuti nell'anno 2022. La dotazione finanziaria complessiva è di 74.959,75 euro (59.436,61 provenienti dal Fondo Sociale Affitti 2022 e 15.523,04 provenienti dal Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli 2022). Il bando e la relativa modulistica saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Diano Marina www.comune.dianomarina.im.it da lunedì 12 giugno.

Le persone interessate potranno presentare le richieste di contributo fino alle 13 del 12 luglio. Le domande, complete della documentazione necessaria, potranno essere consegnate in busta chiusa all'ufficio protocollo del Comune. In alternativa si potranno inviare a mezzo di posta elettronica all'indirizzo pec: protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it

Si riassumono brevemente i principali requisiti previsti per l'ammissione alla misura:

- Alloggi con contratti di locazione regolarmente registrati, con superficie inferiore a 110 mq (120mq per nuclei con più di 5 persone) non inclusi nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, A/10

- Aver sostenuto nell'anno 2022 canoni di locazione non superiori a 650 euro mensili (importo canone annuo non superiore a 7800 euro)

- Avere un valore Isee del proprio nucleo familiare fino a 16.700 euro (35.000 nel caso in cui il nucleo abbia subito una riduzione del reddito Irpef superiore al 25% rispetto all'anno precedente in ragione dell'emergenza sanitaria)

Nel caso di inquilini morosi il contributo verrà disposto a favore del proprietario.

Non possono presentare domanda di contributo i conduttori di alloggi ERP; il contributo eventualmente percepito non è cumulabile con la quota del Reddito o della Pensione di Cittadinanza.

Per informazioni circa il bando è possibile contattare telefonicamente il personale dei servizi sociali ai numeri: 0183 490243 278 il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13.