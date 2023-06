Ultimi giorni per iscriversi alla prima edizione dell’Unojazz&Blues Contest: scadenza il 15 giugno

Si chiuderanno il prossimo 15 giugno le iscrizioni all’edizione dell'Unojazz&Blues Contest. Le selezioni sono aperte a solisti e band di età compresa tra i 15 e i 40 anni e sono un’occasione unica per giovani artisti provenienti da tutta Italia che avranno la possibilità di esibirsi il prossimo due settembre a Sanremo all’interno dell’Unojazz&Blues, uno dei più importanti Festival del settore che si tiene ogni estate nella città dei fiori.

L’evento è sponsorizzato da Unoenergy, azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia e nei servizi di efficientamento energetico. Sul palco della rassegna ogni anno si esibiscono i più grandi nomi del panorama nazionale e internazionale come John McLaughlin, Ron Carter, Herbie Hancock, giovani promesse come il virtuoso Matteo Mancuso e artisti di primo piano come Alex Britti, Sara Jane Morris e anche per questa edizione sono in programma grandi sorprese.

Una giuria di esperti selezionerà i finalisti che avranno l'opportunità di esibirsi sul palco dell’Unojazz&Blues. Durante la serata saranno proclamati i tre vincitori della prima edizione del Contest Unojazz&Blues. Ai trionfatori saranno assegnate borse di studio e promozioni per i loro brani. L’iscrizione al contest è gratuita.

Regolamento e modulo di adesione li trovate sul sito www.unojazzandblues.it.