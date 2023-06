Domenica prossima 'Percorsi di salute nelle Alpi Liguri' a Colle Melosa

Siete tutti invitati a partecipare a questa giornata di sport e di buona cucina "in quota", nel Parco delle Alpi Liguri, organizzata in collaborazione con il dott. Gianfranco Trapani che illustrerà alcuni aspetti molto interessanti sull'alimentazione degli sportivi e di chi preferisce una nutrizione sana ed equilibrata. Parteciperanno anche Lorenzo Tornatore, preparatore atletico della Palestra ATLAS Grab&Lift di Bordighera (specializzato nella respirazione e nell'allenamento funzionale) e Massimo Pileio, Pilos Bike, accompagnatore MTB che fornirà, su prenotazione, le e-bike.

La giornata inizierà il mattino alle 8.30/9.00 a Colle Melosa con le attività sportive, per concludersi all'ora di pranzo presso il "Ristorante Colle Melosa" dove si potranno degustare i piatti tipici, selezionati per l'evento, ed alcune proposte della Longevity Kitchen studiate appositamente per il benessere degli sportivi.

Si consiglia di prenotare per tempo, soprattutto per le e-bike, entro giovedì 8 giugno!!!

In allegato il dettaglio della giornata

Per ulteriori informazioni telefonare al 0184 241032 (anche WhatsApp) oppure scrivere a info@collemelosa.it