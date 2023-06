USANA collabora con Good Deed Revolution per la campagna globale di prevenzione del suicidio “Promise2Live”

USANA, azienda americana specializzata nella formulazione e produzione di integratori per il benessere psico-fisico, attiva anche in Italia, ha annunciato la propria collaborazione a livello globale con Good Deed Revolution, organizzazione no profit dedicata ad affrontare la crisi della salute mentale e dei suicidi nelle nostre comunità, e con la sua campagna Promise2Live, finalizzata alla prevenzione del suicidio.

Più di 800.000 persone si suicidano ogni anno in tutto il mondo e il suicidio è la seconda causa di morte per le persone di età compresa tra 10 e 34 anni. Numeri che fanno riflettere sull’esistenza di una crisi globale della salute mentale.

In qualità di azienda internazionale focalizzata sulla salute e il benessere, USANA ha deciso di scendere in campo in modo concreto, mettendo a disposizione il proprio network di collaboratori per cercare di salvare vite umane insieme a Good Deed Revolution.

Promise2Live incoraggia le persone a promettere di cercare aiuto se si sentono tristi, depresse e senza speranza, contattando amici, familiari o i numeri di emergenza dedicati. Alcuni studi hanno infatti dimostrato che è molto più probabile che le persone mantengano un impegno con se stesse quando fanno una promessa a qualcun altro. I partecipanti sono chiamati a incoraggiare due loro amici a fare la stessa promessa, creando così un circolo virtuoso virale e mondiale. Coloro che aderiscono a Promise2Live ricevono un certificato che potranno condividere sui social media.

"Nel business, molti perdono di vista l'importanza della salute mentale e prestano più attenzione ai profitti che alle persone", ha dichiarato Kevin Guest, presidente e CEO di USANA. "Attraverso la partnership di USANA con Good Deed Revolution e la loro campagna Promise2Live, la mia speranza è di raggiungere persone in tutto il mondo per contrastare il fenomeno e iniziare a parlare più direttamente di salute mentale e suicidio. Con l'aiuto della nostra rete internazionale di associati, dipendenti, atleti e influencer, credo che potremo fare una differenza significativa".

USANA, infatti, opera con il business model della vendita diretta e si avvale della collaborazione di 640.000 risorse: se ogni incaricato USANA contattasse anche solo due persone a rischio, si raggiungerebbero più di un milione di potenziali suicidi.

La partnership culminerà il 10 settembre con il secondo evento annuale Promise2Live, in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Trasmesso in live streaming a livello globale, l’evento condivide speranza, aiuto, guarigione, ispirazione ed educazione con tutti gli spettatori, insieme a show di intrattenitori di livello mondiale.

"Siamo entusiasti di collaborare con un'azienda come USANA, che condivide i nostri valori e comprende l'importanza della nostra missione", afferma Brandy Vega, fondatore di Promise2Live. "Ho visto in prima persona quanto può essere devastante una crisi di salute mentale e credo che la nostra campagna crei un messaggio di speranza per coloro che ne hanno bisogno. La sfida Promise2Live è così semplice, ma significativa. Ci vuole meno di un minuto per fare qualcosa che potrebbe letteralmente salvare la tua vita o quella di una persona cara".

USANA

Attiva in 24 Paesi nel mondo, USANA crea, testa e produce la maggior parte dei suoi prodotti nel proprio stabilimento all'avanguardia di Salt Lake City, nello Utah, seguendo le Good Manufacturing Practices (GMP) per gli integratori alimentari. Per la ricerca e sviluppo la società collabora con oltre 80 scienziati - biochimici nutrizionisti, biologi molecolari e cellulari, farmacologi e esperti di scienze dello sport - per ricercare e sviluppare prodotti basati sulle più recenti scoperte scientifiche nutrizionali.

Conferma la validità dei prodotti USANA il fatto che nella Guida comparativa NutriSearch sugli integratori nutrizionali, che confronta centinaia di integratori in vendita in Nord America per determinare quali siano i prodotti di più elevata qualità per la salute, CellSentials di USANA è l'unico integratore ad aver ottenuto il rating “Platinum+” a cinque stelle. Inoltre, circa 4.500 atleti di altissimo livello affidano la loro salute a USANA, come Alex Bublea (Muay Thai), Allison Pineau (Pallamano), Elisa Nakab (Freestyle), Adrian Delgado Baches (Pallanuoto), la squadra di sci e snowboard degli Stati Uniti e la squadra di pattinaggio di velocità del Canada.

USANA, che opera con il business model della vendita diretta ed è la 14esima azienda a livello mondiale nel settore, si avvale della collaborazione di 640.000 risorse.