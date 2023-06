Quali sono i punti di forza dei condizionatori Daikin dual split

I condizionatori dual split rappresentano, in molti casi, la soluzione più efficace grazie a cui è possibile rinfrescare i locali della propria casa. Quando si parla di dual split si fa riferimento al collegamento dell’impianto di climatizzazione con due unità interne, vale a dire quelle che permettono all’aria fresca di arrivare dentro casa. Invece, sono monosplit i dispositivi che sono dotati di un motore e di uno split interno.

Quando conviene scegliere gli impianti dual split

Se scopri i condizionatori dual split Daikin su Climamarket hai la possibilità di conoscere impianti che sono consigliati in modo particolare quando è necessario refrigerare più di un ambiente. Ciò non vuol dire, comunque, che il rapporto sia di 1 a 1: in altre parole, non è detto che uno split consenta di rinfrescare una sola stanza. Infatti, alcuni locali della casa possono comunque beneficiare del raffrescamento, pur non ospitando alcuno split, specialmente nel caso in cui abbiano una superficie ridotta o magari in virtù della loro particolare disposizione. Il funzionamento dei condizionatori Daikin dual split è correlato a un motore che rappresenta l’unità esterna singola. È proprio il motore che eroga l’energia che serve alle due unità refrigeranti collocate dentro casa. Ovviamente, gli split sono ubicati in punti differenti della casa: in questo modo viene assicurata una maggiore efficacia di raffreddamento per tutta la superficie domestica.

I vantaggi

Grazie a un climatizzatore dual split Daikin sono numerosi i vantaggi di cui si può beneficiare: da un lato la capacità refrigerante molto elevata, dall’altro lato il basso livello del rumore. Un altro aspetto da non sottovalutare, poi, è il risparmio energetico più che consistente. La decisione di installare un condizionatore dual split va comunque valutata in funzione delle specifiche necessità che ci si propone di soddisfare, al di là della effettiva convenienza che caratterizza un acquisto di questo tipo. Come si è già accennato, è raccomandato il ricorso ai condizionatori dual split quando si ha la necessità di climatizzare due diversi locali in maniera simultanea. Ecco, quindi, che si può assicurare la massima efficacia nei vari ambienti della casa.

Le caratteristiche più importanti: la regolazione autonoma

Con un condizionatore dual split, ciascuno split può essere regolare in modo autonomo, in base al locale che si ha intenzione di refrigerare. Si può scegliere, per esempio, di rinfrescare i locali durante le ore diurne, magari privilegiando quelli in cui si trascorre la maggiore quantità di tempo: il soggiorno o la cucina. Di notte, invece, si può pensare di accendere il condizionatore unicamente in camera da letto, così che si possa dormire più serenamente. Si tratta in ogni caso di una soluzione che fa dell’efficienza il proprio tratto peculiare, e che garantisce un risparmio economico consistente. Installare un condizionatore dual split presuppone di collocare un’unica unità esterna: ciò consente di evitare qualunque tipo di ingombro e di ottimizzare gli spazi esterni.

La manutenzione ordinaria

Per un condizionatore dual split, la manutenzione ordinaria è ben poco onerosa dal punto di vista economico. Si tratta di una manutenzione che riguarda semplicemente la pulizia dei filtri delle unità interne e della batteria. I costi sono ancora più bassi se nel corso dell’anno vengono effettuati più interventi. Nella maggior parte dei casi, i condizionatori dual split sono dotati di una tecnologia inverter, per mezzo della quale le temperature dei vari locali possono essere gestite con facilità.

Il risparmio energetico

Come si è detto, uno degli aspetti peculiari di un condizionatore dual split riguarda la possibilità di limitare i consumi di energia. Gli utenti sono liberi di scegliere dove deve essere garantito il refrigerio e quando accendere l’impianto. Per chi trascorre in casa molto tempo, per esempio, una buona idea è quella di accendere di giorno uno split in cucina, per poi accendere l’altro di sera in camera da letto. In ogni caso, gli ambienti possono essere raffreddati in tempi rapidi, dal momento che l’unità esterna garantisce un livello di potenza molto elevato. Prima di procedere all’installazione di un impianto di questo tipo, comunque, è bene tener presente che il dual split necessita di una quantità di gas refrigerante più elevata e presuppone un maggior numero di tubi per arrivare agli split.