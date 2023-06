Tartaruga 'Testudo Hermanni' trovata dai Carabinieri a Sanremo: è specie a rischio estinzione

I Carabinieri del Nucleo Cites hanno trovato a Sanremo una tartaruga 'Testudo Hermanni', specie a rischio estinzione tra quelle indicate dalla convenzione di Washington.

L'esemplare è stato notato in zona San Giovanni, è dotato di microchip ed è stato preso in consegna dal gruppo dei Carabinieri Forestali di Imperia.

Chiunque ne reclami la proprietà può telefonare al numero 0183273574. La tartaruga sarà riconsegnata su presentazione del documento di legittima provenienza.