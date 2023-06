Sanremo: guasto a una tubazione in corso Marconi, operai di Rivieracqua al lavoro dall'alba (Foto)

Dopo il guasto riparato a tempo di record nel pomeriggio di ieri a Ventimiglia, gli operai di Rivieracqua sono di nuovo in ‘pista’ questa mattina, nella fattispecie a Sanremo.

Fortunatamente in questo caso non si tratta della condotta principale del Roya ma di una perdita ad un tubo di distribuzione da 150 mm, avvenuta in corso Marconi a Sanremo.

L’allarme è stato fatto scattare intorno alle 5.30 da alcuni automobilisti che, in transito, hanno notato il geyser formatosi, l’allagamento della strada e l’asfalto rialzato. Gli operai di Rivieracqua ora inizieranno la riparazione.