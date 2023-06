Sanremo: 19enne di Coldirodi arrestato, in casa aveva oltre 1 kg di hashish

Un 19enne di Coldirodi, Sanremo, è stato arrestato perchè in casa aveva 1,7 kg di hashish. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri di Ospedaletti nell'ambito di una perquisizione domiciliare a carico del giovane già noto alle forze dell'ordine, in quanto sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali.



L'hashish era suddiviso in diciassette panetti da un etto circa ciascuno. Inoltre i militari hanno sequestrato anche trentasette grammi di marijuana e dieci piantine della medesima sostanza, un bilancino di precisione ed oltre ottocento euro ritenuti provento dell’attività illecita. L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato riaccompagnato al proprio domicilio, e posto a disposizione dell’Attività Giudiziaria in attesa del processo per direttissima che dovrebbe tenersi nelle prossime ore.