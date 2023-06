Fiat 500 protagoniste a Ciaraffi in Fiore a Bordighera, doppia festa con l'inaugurazione della nuova sede

C'è soddisfazione per il coordinamento della Riviera dei Fiori del Fiat 500 Club Italia, tra i protagonisti della IV° edizione di Ciaraffi in Fiore. La manifestazione organizzata dalla associazione A Pria Presiuza di Bordighera Alta, ha interessato tutto il centro storico della città delle palme.

I cinquini di casa Fiat hanno partecipato mettendosi in mostra con degli addobbi floreali e sfilando nel borgo. Le auto poi sono rimaste in piazza a disposizione delle tante persone arrivate per la manifestazione.



A margine dell'evento, Francesco Pititto, fiduciario del club che riunisce gli appassionati della provincia di Imperia, delle storiche auto della casa di Torino, ha sottolineato: "Siamo stati invitati dall'associazione. Come lo scorso anno per questioni logistiche legati agli spazi siamo potuti intervenire solo con una dozzina di auto. I nostri soci hanno partecipato con molto entusiasmo e secondo noi c'è stata una organizzazione ancora una volta, riuscita. Tante le persone che si sono avvicinate alle nostre auto segno di come ci sia sempre grande interesse per questo storico modello di casa Fiat riconosciuto in tutto il mondo quale simbolo di italianità".



Per il coordinamento della Riviera dei Fiori è stata una doppia giornata di festa. "Abbiamo avuto ancora una volta l'occasione di scoprire storia e angoli suggestivi di Bordighera Alta grazie alla socia Nadia Aceto che ci ha fatto da cicerone. La manifestazione è andata bene e noi ci siamo divertiti, quindi complimenti agli organizzatori. Per il coordinamento c'è stato un ulteriore momento da ricordare. Al termine della giornata siamo andati a Dolceacqua dove abbiamo inaugurato la nostra sede. Lo ribadisco, è stata una giornata importante per tutti noi che amiamo le nostre Fiat 500 e non vediamo l'ora di partecipare anche a numerosi altri appuntamenti" - conclude Pititto.