Aurigo: nuovi crolli nel centro storico del paese, il sindaco Arrigo “Situazione preoccupante (foto)”

Questa mattina, a seguito della forte pioggia caduta ad Aurigo, intorno alle 11 si è verificato un ulteriore crollo nella zona del centro storico del paese dove sorgono alcuni vecchi fabbricati disabilitati e pericolanti.

“Le misure di sicurezza in atto hanno contenuto i materiali all'interno dell'area recintata e messa in sicurezza, scongiurando conseguenze a persone e altri beni confinanti - commenta il sindaco Angelo Arrigo - la situazione però è sempre più preoccupante e l'amministrazione, che già dal momento dell'insediamento ha posto particolare attenzione alla problematica, ha concordato un incontro con gli uffici della Regione Liguria al fine di trovare le modalità operative e le risorse necessarie per avviare le attività urgenti di eliminazione del pericolo e le successive modalità di recupero e valorizzazione dell'intera area”.