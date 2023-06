Anche Asl 1 ha partecipato al 'Rescue team' ligure per salvare i cetacei spiaggiati (Foto)

E' terminata oggi la due giorni relativa al corso di formazione per la costituzione del gruppo di pronto intervento regionale. L’iniziativa è stata promossa dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, insieme al C.Re.Di.Ma, il Centro di Referenza Nazionale per le Indagini Diagnostiche sui Mammiferi marini spiaggiati istituito nel 2014 dal Ministero della Salute, con sede a Genova e che rappresenta il punto di riferimento nazionale per l’intervento diagnostico post mortem sui mammiferi marini spiaggiati.

La formazione è stata effettuata anche “sul campo”: infatti i partecipanti al corso hanno simulato, presso la spiaggia Surf Beach di Imperia, un intervento di primo soccorso su un animale spiaggiato.

Il “Rescue Team” ha visto in azione, oltre ad una delegazione di veterinari Asl1 composta dalle dott.se Chierchia e Podeschi della S.C. Sanità Animale, anche la Direzione Marittima della Liguria, la Guardia di Finanza, l’Arpal e le associazioni Delfini del Ponente, Menkab, Tethys e Acquario di Genova, che da anni operano in Liguria per preservare i cetacei da minacce crescenti quali le attività dell’uomo, gli agenti patogeni e inquinanti e il cambiamento climatico.

La mission del corso ha riguardato in particolare, come effettuare le operazioni di monitoraggio, in quanto gli operatori e le operatrici potrebbero trovarsi di fronte a situazioni di emergenza che riguardano proprio i cetacei.