Terza edizione "Targa Sobrero", evento delle supercars organizzato dal team italo svizzero Gio&Gio

“Ringraziamo le amministrazioni comunali di Sanremo, Ospedaletti, Bordighera e il Principato di Monaco per ospitare questa edizione di Targa Sobrero 2023. A questi si aggiungono i ringraziamenti a tutti i partecipanti e a tutte le persone che dietro le quinte lavorano per la buona riuscita di questo importante evento sportivo…” introduce così l’evento Alberto Deninotti, Responsabile relazioni istituzionali “… questo è un evento caratterizzato da prove di regolarità, è un connubio tra sport, turismo e piacere culinario”.



Targa Sobrero è alla sua terza edizione, ad oggi coinvolge 70 Supercars (Ferrari, Lamborghini, Porsche). L’evento saprà abbracciare la Liguria e la Costa Azzurra in una 4 giorni dedicata allo sport e al turismo. Le tappe saranno Sanremo, Ospedaletti, Bordighera e il Principato di Monaco. L'evento ha saputo e saprà apportare un valore turistico al territorio coinvolgendo ristoranti, strutture ricettive e aziende del settore.

Lo staff è formato da: Giovanni Sobrero – Presidente, Giovanna Bertola - Vice Presidente, Alberto Deninotti - Responsabile relazioni istituzionali ed Enrico Allocco - Direttore operativo

EVENTO SUPERCARS 8-9-10-11 giugno 2023 (Sanremo – Monte Carlo)

Giovedì 8 giugno 2023

Arrivo degli equipaggi verso le 11:00 / 11:30 presso l'Hotel Miramare a Sanremo. Cena presso il ristorante Salsadrena a Sanremo.

Venerdì 9 giugno 2023

In mattinata, faremo una prova di regolarità nel comune di Sanremo sul Lungomare Italo Calvino alle ore 10 circa, per poi dirigersi a Bordighera passando per il Circuito storico di Ospedaletti. Pranzo a Bordighera presso l’Hotel Parigi. Nel pomeriggio trasferimento nel Principato di Monaco presso l'Hotel Hermitage. Cena presso il ristorante Twiga.

Sabato 10 giugno 2023

Tour panoramico sulla Route de la Corniche di Monaco. Cena di gala in hotel. Premiazione.

Domenica 11 giugno 2023

Fine della manifestazione.

All’evento saranno presenti 60 vetture (Ferrari, Lamborghini, Porsche). Parteciperà anche come supporto tecnico il Team Ducati DesmoLanghe.