Ventimiglia: riparato il guasto provocato da una trivella, l'acqua tornerà regolarmente a sgorgare

Riparazione a tempo di record, oggi pomeriggio dopo la rottura provocata nel primo pomeriggio da una trivella utilizzata per i lavori di restyling del lungomare di Ventimiglia, alla condotta principale del Roya 1, in passeggiata Oberdan a Ventimiglia.

Gli operai di Rivieracqua hanno sistemato la tubazione e riaperto l’acqua poco dopo le 19.30. I problemi di distribuzione (o cali di pressione) dell’acqua nelle zone alte di Ventimiglia, Ospedaletti, Sanremo (in particolare in via Galilei, Borgo Tinasso e via Margotti) ma anche a Imperia, Diano Marina, Diano San Pietro, Diano Castello, Cervo, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e la zona di Rollo ad Andora, tenderanno a terminare in serata.