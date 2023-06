Camporosso: ruba del materiale in un magazzino, 21enne sorpreso e arrestato dai Carabinieri

Un 21enne algerino è stato arrestato per furto aggravato dai Carabinieri a Camporosso. Il giovane, infatti, è stato sorpreso in un magazzino di via Dante, dove era scattato l’allarme di forzatura della porta di accesso al locale.

I militari hanno scoperto il 21enne che aveva rotto il vetro di una porta finestra che dà accesso al magazzino. Il ragazzo è irregolare sul territorio nazionale ed è già noto alle forze dell’ordine. Aveva rubato due flessibili ed un cavo elettrico di venticinque metri.

Il ragazzo, a seguito di ulteriori accertamenti, è stato denunciato, in stato di libertà, anche per la ricettazione di una bicicletta rubata un mese fa a un cinquantenne di Ventimiglia. Ora è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha già convalidato l’arresto e disposto il suo divieto di dimora in provincia di Imperia.