Imperia: concerto di musica classica al Santuario di Santa Croce al Monte Calvario

E' nata ad Imperia da pochi mesi l'associazione "Musica al Monte”. L'intento è quello di offrire alla città di Imperia, nello splendido scenario del Santuario di Santa Croce in Monte Calvario, concerti ed eventi culturali di livello, con particolare attenzione alle realtà artistiche del territorio.

Animatori dell'iniziativa sono Raffaele Feo e Gian Luca Ascheri, due giovani artisti imperiesi che da anni si fanno apprezzare in teatri e festival in Italia e all'estero, i quali intendono creare, tramite l'associazione, una rassegna musicale e culturale di ampio respiro, che proponga incontri artistici per il pubblico cittadino e per i turisti e valorizzi il Santuario di Santa Croce col suo piazzale.

Per la sua prima edizione, l'associazione ha voluto coinvolgere prestigiose realtà della provincia di Imperia e Savona in una rassegna intitolata "Imperia in Armonia. Cartoline Musicali al Monte Calvario". Il nostro territorio da sempre vanta eccellenze artistiche di risonanza internazionale e proprio nell'anno del centenario della nascita della città di Imperia l'associazione si è data l'obiettivo di offrire a cittadini ed ospiti una stagione di rilievo nella speranza che possa in futuro diventare un appuntamento fisso dell'estate imperiese.

Come anteprima della rassegna, patrocinata dal Comune di Imperia, è stato programmato un concerto di musica classica per giovedì alle 21, intitolato ‘Aspettando Imperia in Armonia’. Protagonista del concerto, organizzato con la collaborazione dell'associazione “Cervo Chamber Music”, sarà un quintetto di artisti olandesi (Lonneke Van Straalen e Hadewijch Hofland al violino, Karsten Kleijer alla viola, Karel Bredenhorst al violoncello e Arno Stoffelsma al clarinetto); che si esibirà in un programma di musiche di Mozart e Brahms.

In caso di maltempo il concerto avrà luogo all'interno del Santuario stesso. Gli artisti si esibiranno anche a Cervo, presso l'Oratorio di Santa Caterina, venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 18 con programmi che proporranno musiche di Schumann, Mendelssohn, Puccini ed altri.