Sentieri dell'entroterra non segnalati quindi pericolosi, un lettore appella il Comune affinché intervenga

"Buongiorno,

frequento, con una certa regolarità, il nostro entroterra, facendo lunghe passeggiate, nell’apprendere, sicuramente con piacere, da un vs articolo che il Comune investe 30 mila euro per la strada che porta a Monte Bignone, mi permetterei di portare a conoscenza dell’amministrazione e degli uffici competenti che lungo il percorso, sulla strada che da San Romolo va a Bajardo e da San Romolo va a San Giacomo ci sono sentieri molto pericolosi da percorrere a piedi non segnalati.

Riterrei opportuno che venisse fatto un sopralluogo della zona da chi di competenza per mettere, dove necessario, un’adeguata segnaletica e non frecce che invitano a percorrerli.

Penso a qualche malcapitato turista che per sbaglio ci si possa avventurare, ma anche a qualcuno di noi della zona.



GB".