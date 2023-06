Imperia, Buenos Aires in festa per Belgrano nella Giornata del migrante italiano

Il 3 giugno a Buenos Aires, in Argentina, è stata celebrata la Giornata del migrante italiano. Una festa che il Parlamento della città di Buenos Aires ha istituito tre anni fa.

Una ricorrenza che lega la Capitale a Imperia perché tra le famiglie di emigranti che lasciarono l’Italia per approdare in Sudamerica figurano Domenico Belgrano Peri di Imperia, la moglie Maria Josefa Gonzales.

Ma la data più importante è il 3 giugno 1770 quando nacque Manuel José Joaquin del Corazon de Jesus Belgrano, creatore della Bandiera nazionale argentina considerato con José de San Martin e Simon Bolivar uno dei padri dell’indipendenza dei paesi sudamericani dalla Spagna.

Ora la Capitale dell’Argentina ha voluto rendere omaggio all’Italia, alla collettività italiana tutta, ai tanti migranti italiani giunti nel Paese sudamericano nel secolo scorso.

La storia dell’emigrazione italiana in Argentina viene dunque riconosciuta ai massimi livelli istituzionali e sarà celebrata ogni anno da tutta la Nazione, che nel corso dei decenni è cresciuta e si è sviluppata anche grazie al grande apporto degli italiani. Ancora oggi italiani e discendenti di italiani ricoprono in quel Paese importanti ruoli in ogni settore della società, dall’economia alla cultura, dalla politica all’industria.