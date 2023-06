Sanremo: il 10 e 11 giugno appuntamento con il 20° festival nazionale di Beach 2 x 2 maschile

A metà giugno a Sanremo si svolgerà il 20° festival nazionale di Beach 2 x 2 maschile valido per il circuito nazionale serie Beach 1.

L’evento sportivo è organizzato dalla polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con l’Assessorato Turismo e Sport del comune di Sanremo. Le gare si svolgeranno il 10 e 11 giugno sui campi allestiti ai bagni Italia, Lido e Morgana dove sono attesi i migliori protagonisti di questo sport del nord Italia.

“Con estremo piacere - spiega Beppe Privitera della Polisportiva Grafiche Amadeo, neo promossa in serie b – che, grazie al comune di Sanremo, ospitiamo per il 20 anno questa manifestazione valido come Trofeo Gianni Crespi Consulenza e Finanza Città di Sanremo. La tappa serie beach 1 oltre ai punti della classifica italiana mette un montepremi di 1400 euro.