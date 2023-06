Imperia, il segretario del Pd Cammarata finisce sotto accusa dei consiglieri Amoretti e Bellotti

“Troviamo surreale che il segretario non abbia scritto nemmeno una riga a commento del voto (unica formazione politica silente fra quelle che hanno partecipato alle elezioni), non abbia convocato i consiglieri neo eletti nè, a quanto ci risulta, il direttivo cittadino, e si palesi, motu proprio, all’indomani del primo Consiglio Comunale per alimentare polemiche inutili criticando l’operato di quei consiglieri che ha ignorato per settimane”.

Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali del Partito Democratico Laura Amoretti e Deborah Bellotti che in una nota spiegano la loro posizione: “Con le nostre azioni, cerchiamo di interpretare al meglio la volontà e la sensibilità dell’elettorato del Partito Democratico, ricordando che siamo stati eletti con il sostegno di centinaia di donne e uomini che hanno chiesto un profondo rinnovamento nelle persone e nei metodi”.

Il nostro comportamento in aula – terminano - non è soggetto a vincolo di mandato; tuttavia saremmo volentieri disponibili a coordinarci con una segreteria del Partito Democratico autorevole e rappresentativa, che pensi a lavorare sui temi amministrativi che interessano alla città, ma non certamente con chi continua, anche dopo le elezioni, ad avere come unico obiettivo gli equilibri di forza interni al partito. Per cinque anni saremo questo e non altro, se ne faccia una ragione”.