Cervo: aggiornato il piano delle opere, previsti lavori pubblici per 350 mila euro

Per i lavori previsti i maggiori interventi riguardano: 120 mila euro per asfalti su tutto il territorio comunale; 70 mila euro per il primo lotto dei giardini pubblici, 70 mila euro per nuovi loculi prefabbricati e la sistemazione del blocco loculi ammalorati; 80 mila euro per riqualificare la sede dell’operaio e il ricovero mezzi; la riqualificazione dell’area parcheggi adiacente al Babilonia e lungo l’argine sino alla foce dello Steria con pulizia e riqualificazione ed illuminazione quale primo lotto degli interventi della rigenerazione urbana delle aree lungo fiume. Inoltre 50 euro vengono destinati alle progettazioni per procedere con tempestività per le assegnazioni di finanziamenti per opere perché soltanto se le progettualità sono pronte, l’amministrazione può intercettare maggiori fondi. Particolare studio sarà effettuato sulle future aree di connessione tra la ciclabile tirrenica e la rete ciclabile di collegamento verso l’entroterra e sull’Arginatura e messa in sicurezza del torrente Steria.