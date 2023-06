A Ventimiglia la presentazione del libro di Bernardino Veneziano sulla storia del 89° Reggimento fanteria

A Ventimiglia verrà presentato il terzo libro di Bernardino Veneziano sulla storia del 89° Reggimento fanteria. L'appuntamento sarà presso la sala conferenze del chiostro di San Agostino, in piazza Bassi n.1, sabato 3 giugno alle 16.

Il tema del volume è la trascrizione integrale del diario redatto da un fante del 89° reduce del fronte russo. L'autore ha valorizzato lo scritto dell’agendina del soldato Giovanni Rigamonti di Lecco, avuto per gentile concessione dalla famiglia, il quale giornalmente scriveva alcune righe della sua vita militare, iniziando il racconto dalla caserma C.Gallardi ove era alloggiato, poi il lungo viaggio di trasferimento durato 38 giorni sino alla sponda del fiume Don al confine con la Russia dove era fissato il fronte, quindi la permanenza lungo il quale è rimasto per quasi cinque mesi raccontandoci tutti i disagi, sofferenze , paure, speranza e 6molto altro sino al giorno dell’inizio della ritirata.

Questo libro completa un trittico tutto sul 89° Reggimento fanteria ubicato per quasi un decennio alla caserma Carlo Gallardi dal quale è partito per quel tragico fronte sul quale subì una sanguinosa disfatta per non ritornate mai più a Ventimiglia; anche questo libro è arricchito con foto e disegni inediti il tutto valorizzato con spiegazioni desunti di diari e/o libri di reduci del 89° Reggimento.

Il libro è posto in vendita il cui ricavato rimane interamente a disposizione dell’Associazione Alpini di Ventimiglia per una loro azione di solidarietà.