Ventimiglia: mamma lancia un appello per il figlio, la risposta di una professoressa "Affermazioni non vere"

“Non è assolutamente vero quanto asserito dalla mamma del nostro alunno, seconda la quale non ci siamo prodigati per lui”. Sono le parole di Vincenza De Caro, una delle professoresse dell’istituto Polo-Fermi-Montale che, insieme ad altri colleghi ha seguito il giovane negli ultimi tre anni di scuola, in risposta alla madre che, quest'oggi aveva scritto al nostro giornale (QUI).

“Siamo dietro di lui da tre anni ed è vero che ha un problema di disabilità, dislessia e di relazionabilità, evidenziati negli ultimi tempi. Il ragazzo è venuto nella nostra scuola nel 19/20 e, ovviamente, con il Covid i suoi problemi si sono ulteriormente acuiti, ma è stato regolarmente promosso. Lo scorso anno, abbiamo anche consigliato alla famiglia di ritirarlo e fare poi l’esame da privatista. Così è stato e, a settembre, lo ha passato accedendo alla quinta classe”.

La professoressa De Caro ha evidenziato come il collegio dei docenti abbia consigliato ai genitori del ragazzo di aumentare la frequentazione delle lezioni, visto che c’era in previsione l’esame di maturità. L’alunno ha iniziato a frequentare ma, con un orario ridotto ed è stato anche supportato da un insegnante di sostegno.

“Purtroppo – ha terminato la professoressa – il giovane non era preparato e, per questo secondo la Legge, abbiamo dovuto sottoposto ad un esame preliminare che prevede due prove scritte e sette esami orali, che hanno evidenziato come non fosse preparato. Noi abbiamo fatto tutto ciò per evitare ulteriore stress al ragazzo e nulla più. Personalmente ho anche ricevuto parole non proprio gradevoli dalla madre ma, capendo la situazione, ho soprasseduto. Mi è dispiaciuto leggere le sue parole e, quindi, ho voluto sol rispondere. La mia e la nostra speranza è che il ragazzo possa ripetere l’anno con maggiore frequentazione e che, il prossimo possa essere finalmente quello della maturità. E’ il mio sincero augurio”.